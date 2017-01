Manuel Sanchis Guarner és conegut per casi tots els valencians ya que és un dels referents del pancatalanisme valencià junt a Joan Fuster. Conegut per la gent més major per la seua lluita durant la transició a favor de l'unitat de la llengua i per la gent més jove per la contínua aparició en els llibres de text de valencià que hem tingut que estudiar en escoles i instituts.